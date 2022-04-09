Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Bülent Korkmaz'ın takımı Çaykur Rizespor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor kozlarını paylaştı.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı. Konyaspor, 26. dakikada Zymet Bytyqi'nin golüyle öne geçerken; 43'te Yannick Bolasie skora dengeyi getirdi. Konyaspor'da Amilton, 69'da takımını 10 kişi bıraktı. Rizespor'da 77. dakikada Joel Pohjanpalo takımını galibiyete taşıdı. Konyaspor'da 90+6'da da Rahmanovic kırmızı kart görürken, Konyaspor maçı 9 kişi tamamladı.



Alınan bu sonucun ardından Rizespor puanını 29 yaparak ligde kalma umutlarını devam ettirdi. Konyaspor ise 58 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



23. dakikada ev sahibi ekibin gelişen atağında, Bolasie'nin savunmanın arkasına uzun pasında hareketlenen Cisse'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top üstten auta çıktı.



26. dakikada Konyaspor öne geçti. Amilton'un sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden gönderdiği pası, müsait durumdaki Skubic kontrol etti. Skubic'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği top, ceza sahası sol çaprazındaki Bytyqi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ ayağı ile vurduğu meşin yuvarlak, kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1



36. dakikada Skubic'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine pasında Oğulcan Ülgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.



43. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışında Fernandes'in ceza sahasına ortasında arka direkte Cisse, topu boş pozisyondaki Bolasie'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.



58. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'te kaldı.



77. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Boyd'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yer tutan Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda yerden seken top, kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1



90+3. dakikada Umar'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Pohjanpalo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleye yönelen top, savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.



Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 2-1 üstün tamamladı.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk.76 Tarık Çetin), Gökhan Gönül (Dk. 85 Cemali Sertel), Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Fernandes, Sabo (Dk. 46 Boldrin), Boyd, Bolasie (Dk. 63 Umar), Cisse (Dk. 63 Pohjanpalo)



İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 83 Rahmanovic), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Ahmed Hassan), Bytyqi (Dk. 76 Michalak), Çekiçi (Dk. 61 Soner Dikmen), Cikalleshi



Goller: Dk. 26 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 43 Bolasie, Dk. 77 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)



Kırmızı kartlar: Dk. 69 Amilton, Dk. 90+6 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 39 Holmen, Dk. 45+2 Sabo, Dk. 86 Fernandes (Çaykur Rizespor), Dk. 80 İlhan Palut (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor)





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