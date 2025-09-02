Rizespor Fildişili kaleci Yahia Fofana

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Milli Takımı kalecisi Yahia Fofana ile prensipte anlaştı.

calendar 02 Eylül 2025 17:08 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 17:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Çaykur Rizespor, Fildişi Milli Takımı kalecisi Yahia Fofana ile prensipte anlaştı.

Süper Lig'in 2025-26 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Fransa 1'inci Lig ekibi Angers'da forma giyen 25 yaşındaki milli kaleci Yahia Fofana ile prensipte anlaştı.

Fildişili milli file bekçisi, yeşil-mavili takım için İstanbul'a geldi. Genç eldivenin sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
