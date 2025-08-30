Rizespor'dan sürpriz hamle: Ikone

Süper Lig temsilcilerinden Çaykur Rizespor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Karadeniz ekibi, Fiorentina'nın gelecek planları arasında yer vermediği yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti.



Nicolo Schira'nın edindiği bilgilere göre; Çaykur Rizespor, İtalyan ekibinde forma giyen Jonathan Ikone'ye yıllık 1.2 milyon Euro ve bonuslar içeren 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.



Haberde, Fiorentina'nın ayrılığa onay verdiği aktarıldı.



27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İtalya ekibinde 36 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda ise 6 gol atarken, 1 gol pası verdi.











