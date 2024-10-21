Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaştı. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı Rizespor 1-0 kazandı.



Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 83. dakikada Ali Sowe kaydetti.



RİZESPOR ÇIKIŞA GEÇTİ



İlhan Palut'un öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 2. glibiyetini aldı. Rizespor, 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıkışa geçti.



İsmet Taşdemir'in takımı Bodrum FK ise ligde 3 maç sonra mağlup oldu.



Bu sonucun ardından Rizespor puanını 10 çıkardı ve Bodrum FK ile aynı puana ulaştı.



Ligin bir sonraki haftasında Bodrum, Fenerbahçe deplasmanında oynayacak. Rizespor ise haftayı BAY geçecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada gelişen Bodrum FK, atağında ceza sahasına gelen topa Celustka vurdu. Kaleye yönelen topu kaleci Grbic, kornere çeldi.



14. dakikada Bodrum FK'nin kullandığı kornerde Ali Aytemur'un ceza sahasında vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinde kontrol etti.



20. dakikadaki Çaykur Rizespor atağında Varesanovic'in ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Sousa gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





54. dakikada, hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri'nin vuruşunda top, kale diğinin yanından dışarıya çıktı.



75. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Üzeyir Ergün'ün Çaykur Rizespor ceza sahası önününden sert vuruşunda top, auta gitti.



83. dakikada gelişen Ghezzal'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sowe, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Emrah Ünal

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Celustka, Ahmet Aslan (Dk. 86 Celal Dumanlı), Fredy (Dk. 60 Taylan Antalyalı), Mohammed (Dk. 86 Samet Yalçın), Brazao (Dk. 80 Ege Bilsel), Dimitrov (Dk. 80 Kenan Özer), Puşcaş

Çaykur Rizespor: Grbic, Alikulov (Dk. 80 Anıl Yaşar), Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 72 Mithat Pala), Mocsi, Papanikolaou, Varesanovic (Dk. 72 Ghezzal), Olawoyin, Jurecka (Dk. 46 Sowe), Emrecan Bulut (Dk. 46 Zeqiri), Hadziahmetovic, Muhammet Taha Şahin

Gol: Dk. 83 Sowe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Olawoyin, Dk. 52 Hadziahmetovic (Çaykur Rizespor) Dk. 58 Ajeti, Dk. 88 Celal Dumanlı (Sipay Bodrum FK)







