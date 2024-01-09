Rizespor attı, VAR'dan döndü!

Rizespor'un Beşiktaş karşısında Adolfo Gaich ile bulduğu bir gol geçerlilik kazanmadı.Karşılaşmanın 28. dakikasında Zeqiri, ceza sahasına kadar topu taşıdıktan sonra şutunu çekti.Zeqiri'nin şutunu Umut Meraş çizginin hemen önünde karşıladı. Umut'un müdahalesi sonrası Gaich topu ağlara gönderdi.Bu gol, VAR'da incelendi. Daha sonra hakem Abdulkadir Bitigen de pozisyonu monitörde izledi.Abdulkadir Bitigen, pozisyonda Umut Meraş'ın önündeki Benhur Keser'in ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.Rizesporlu oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar, bu karara tepki gösterdi.