Rıza Çalımbay: 'Sivasspor için tarih yazacağız'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında zor bir sezonda ve sıkıntılı bir dönemde finale kadar gelmeyi başardıklarını vurgulayarak, "Şimdi herkes her şeyini ortaya koyacak. Kupayı kazanmak için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Yoğun maç trafiğinin takımı etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlayan Çalımbay, şunları söyledi:



"Bu bir final maçı. Adı üstünde final. Yani şu anda ligler bitmiş, her şey bitmiş. 133 takım bu turnuvaya girmiş. Bunların içinden iki tane takım çıkmış. Yani yorgunluk veya başka bir şey olması mümkün değil. Herkes için bambaşka bir şey. Bir sürü taraftar gelecek. Yorgunluğun veya bıkkınlığın, hiçbir şeyin mazereti olamaz. Herkes sorumluluğunu bilecek. Herkes görevini yapacak. Ondan sonra da hepsi tatile gidiyor. Biz bu maçı kazandığımızda Sivasspor adına oynayan arkadaşlarımız bir tarih yazacak. Sivas için çok önemli. Oyuncuların ona göre oynamaları ve mücadele etmesi gerekiyor."



Kayserispor'un daha önce kupayı aldığını hatırlatan Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz daha hiç kupa almamışız. Sivasspor'un ne finali ne kupası var. O yüzden de kupayı bizim almamız daha anlamlı olur. Bunun da farkındayız ve şehirde inanılmaz bir heyecan var. İlk defa olduğu için böyle şeyler. Onun için de tabii ki bütün herkes istekli, arzulu. Ama karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. Nasıl bir takım olduğunu çok çok iyi biliyoruz. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Bence çok güzel bir maç olacak. Centilmence, güzelce bir maç olması dileğindeyim. Öyle de olacak. İki tarafa da başarılar diliyorum. Ama bizim daha çok ihtiyacımız var. Onun için de kazanmak adına elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."



Final maçlarını futbolculuğu döneminde çok oynadığına dikkati çeken Çalımbay, "Final maçları çok farklıdır. Her şeyden önce oyuncular kendileri için oynarlar. Kendileri açısından da çok çok önemli. Camialar için de bu böyle final maçları çok çok önemli. Ve bu maçlar telafisi olmayan maçlar. Tabii ki maç içinde bir anda taktik oyuncu değişikliği, bir sürü şeyler değişebilir, yapılabilir. Maç 90 dakika da 120 dakika da oynanabilir. Kafa olarak iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ben de Hikmet hoca da saha kenarında elinden geleni yapacaktır ama esas işi belirleyecek olan futbolculardır." ifadelerini kullandı.





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