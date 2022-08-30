Rıza Çalımbay: "Pısırık, korkak oyun! Ben istemem"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Pısırık, korkak oyun! Ben istemem'
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30 Ağustos 2022 00:37
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kötü oynadıklarını söyleyen Rıza Çalımbay "Sezon başında yediğimiz gollerin hepsi bireysel hata. Baya sıkıntı yaşıyoruz. En nefret ettiğim defansa çekilip önünde kalmak. Çıkmamız gerekiyordu." dedi.

Takımın kendisinin söylememesine rağmen çok fazla geri çekildiğini vurgulayan Rıza Çalımbay "İlk yarıda korkak, pısırık bir oyun istemedim. Maalesef öyle oynayınca da yersin golleri." ifadelerin kullandı.

Kötü oynayan isimlere mesaj gönderen Rıza Çalımbay "Bazı arkadaşlar kendine çeki düzen vermeli." dedi.

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