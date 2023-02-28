Rıza Çalımbay, Demremzedeleri Fiorentina maçına davet etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ile futbolcular, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi.



Yerleşke içerisindeki konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, taleplerini yerine getiren Çalımbay ve futbolculara teşekkür etti.



Yaraların hep beraber sarılacağını belirten Öztürk, "İnşallah Sivas olarak size en güzel ev sahipliğini yapmaya gayret göstereceğiz. Sizlerin her zaman yanınızdayız, sizler bizler için çok kıymetlisiniz." dedi.



"Orada olmasak bile o acıyı hissettik"



Teknik direktör Rıza Çalımbay ise depremzedelerin acısını ülke olarak hep birlikte yaşadıklarını söyledi.



Depremin ardından ülkenin kenetlendiğine dikkati çeken Çalımbay, "Orada olmasak bile o acıyı hissettik. Futbol maçlarımız ertelendi, zaten böyle bir şey varken futbol oynamak çok zordu. Şu anda bile zor." diye konuştu.



Deprem bölgesinde zor durumda olan insanların bulunduğunu belirten Çalımbay, "Onlarla beraber biz de acı yaşıyoruz, en zor günlerimiz bu günler. Bu günlerde de bizler onlara kol kanat germek zorundayız, yardımcı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Depremzedeleri Fiorentina maçına davet etti



Çalımbay, Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fiorentina ile evinde oynayacağı maça depremzedeleri davet ederek, "O maça hepinizi bekliyoruz, davetlimiz olarak sizleri orada görmek istiyoruz." dedi.



Çalımbay ve kırmızı-beyazlı futbolcular salondaki depremzede çocuklara Sivasspor forması ve atkısı hediye etti.



Programa Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da katıldı.





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