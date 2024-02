Tecrübeli oyuncu Austin Rivers, Milwaukee Bucks koçluğu görevini üstlenen babası Doc Rivers hakkında eleştirilerde bulunan emekli oyuncu JJ Redick'e sert tepki gösterdi.



Emekliliği sonrası analistlik işine yönelen Redick'in eski koçu Rivers'ı canlı yayında eleştirmesi sonrası, Rivers'ın oğlu Austin, babasını ESPN'in NBA Today programında kendi argümanıyla savundu.



Redick kısa bir süre önce ESPN'in First Take programında, Doc'ı sorumluluk kabul etmediği gerekçesiyle eleştirmişti:



"Trend her zaman bahane üretmektir. Sezonun ortasında bir takımı devralmak gibi gerekçeler her zaman bir bahanedir. Bu, takımınızı sürekli günah keçisi yapmak anlamına gelir. Bu adam hiçbir zaman sorumluluk üstlenmez."



Rivers ise, yanıt olarak Redick için şunları söyledi:



"Sorumlu tutulmayan biri deniyor ama işler yolunda gitmediğinde her zaman işine son verilen biri olduğu göz önüne alındığında, bana her zaman sorumlu tutuluyor gibi görünüyor. Bunları JJ'den duymak çok tuhaf çünkü kendisi en iyi yıllarını Clippers'ta geçirmişti.



Sorumluluk açısından, senin NBA'deki en iyi yılların onun ve Clippers için oynadığın yıllardı. Savunma yapamadığın için maç sonlarında seni oturttuğundan ötürü bir hayal kırıklığı mı yoksa gerginlik mi var bilmiyorum. Ona karşı böyle bir tavrın olması oldukça ironik biraz tuhaf."



Doc, uzun yıllar önce Boston Celtics'ten ayrılmasının ardından popülerliğini giderek kaybetmiş, o zamandan bu yana çalıştırdığı tüm takımlar, playofflarda genellikle 2-1 ve hatta 3-1'lik seri liderliklerini kaybederek ezici yenilgiler yaşamıştı.





