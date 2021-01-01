Rivers: "Point guardımız olmadan da kazanırız!"

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, 76ers'ın Ben Simmons'ın yokluğundan ötürü kaynaklanan point guard eksikliği hakkında endişelenmediğini söyledi.



Rivers, Sports Illustrated'dan Justin Grasso'ya, takımın Simmons sahada olmasa bile işleri yoluna koyarak iyi bir oyun ortaya çıkarabileceğini açıkladı.



Şu anki point guard durumu hakkında konuşan Rivers, bunun üzerine çok düşünmediğini ve hücum sistemini şu anda sahip olduğu oyuncularla yaratmaya çalışacağını belirtti:



"Sorun yok. Bir tane point guard alabilirsek, güzel olurdu tabii. Ama elimizde olmayanlar için endişelenmiyorum. Bu konuda yanlış adamla konuşuyorsun. Elimizde kim varsa onlarla kazanacağız. Bu işler böyledir.



Her zaman oynayabilecek bir sürü adamımız olduğunu ve bu durumu bir şekilde çözebileceğimizi düşündüm. Saf oyun kuruculara sahip olmayan birçok takım var. Kadronuzda kim varsa onlarla oynarsınız ve hücumunuzu bu şekilde yaratırsınız."



