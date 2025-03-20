Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Golden State Warriors'a 104-93 kaybedilen maçın ardından Damian Lillard ve Giannis Antetokounmpo ile özel bir toplantı gerçekleştirdi.



NBA muhabiri Chris Haynes'in haberine göre, toplantı takımın son dönemdeki düşüşünü ele almak amacıyla düzenlendi ve oyuncuların görüşlerini açıkça paylaşmaları için bir "forum" ortamı yaratıldı.



"Verimli bir toplantıydı. Herkes kendi perspektifinden değerlendirmelerini paylaştı," diyen Haynes, Bucks'ın son yedi maçında beş mağlubiyet alarak hücumda ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çekti.



Doğu Konferansı'nda beşinci sırada yer alan Milwaukee Bucks, şu anda Indiana Pacers'ın yarım maç gerisinde, Detroit Pistons'ın ise yarım maç önünde bulunuyor. Takımın normal sezonda oynayacağı 14 maç daha var.



