Milwaukee Bucks antrenörü Doc Rivers, Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid'in 2023 playoffları sırasında Boston Celtics'e karşı oynadığı 6. maçta "topu yeterince alamadığını" iddia etti.



Rivers, 76ers'ın geçen yıl Celtics'e karşı oynanan playoff serisinin 6. ve 7. maçlarını nasıl kaybettiğini bilmiyor olsa da, doğru oyun planına sahip olduğuna inandığını belirtti.



Eski 76ers koçu, Philly yıldızını destekleyen plana rağmen Embiid'in bu mağlubiyetlerde topu yeterince alamadığını düşündüğünü söyledi:



"Belki de onlar daha iyiydi. Bu da bir olasılık olabilir mi? 6. maçın bizim olduğunu düşünmüştüm. Joel'in topu yeteri kadar alamadığını düşünmüştüm ve inanın bana, oyun planımız topun onda olmasına yönelikti. Ve alamamıştı. Ne kadar sağlıklıydı bilmiyorum ama size yüzlerce kez söylediğim gibi, böyle durumlara düştüğünüzde kazanmak zordur. Bazı maçları kazandığınız gibi, bazılarını da kazanamıyorsunuz."



Embiid'in 76ers'ın 86-95'lik mağlubiyetinde geceyi 9/19 şut isabetiyle 26 sayı ve 10 ribaundla tamamlamış olması, Celtics'in evinde 7. maçı kazanmasını sağlamıştı.





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