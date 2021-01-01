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Rivers: "Daha önce kötü takımlarda oynadım, Knicks öyle değil"

New York Knicks guardı Austin Rivers, Knicks'in bu yıl farklı bir ruha sahip olduğunu ve kötü bir takım olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks guardı Austin Rivers, Knicks'in bu yıl farklı bir ruha sahip olduğunu ve kötü bir takım olmadığını söyledi.

Son sekiz maçının beşini kazanarak sezonun en şaşırtan takımlarından biri olmayı sürdüren Knicks, şu anda Doğu Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.

Knicks'in Utah Jazz karşısında 112-100'lük sonuçla kazandığı karşılaşmanın ardından Rivers, takımın iyi olduğunu ve doğru yönde ilerlediğini açıkladı:

"Daha önce kötü takımlarda oynadığım olmuştu, bu takım onlardan biri değil. Güvenin bana. Nereye kadar yükseliriz bilmiyorum, yapılacak çok işimiz var... Ama genel olarak ruhumuzun farklı olduğunu biliyorum... Bu Knicks ekibi, bir süredir haberlerini yaptığınız Knicks ile aynı ekip değil..."

Dün gece Jazz'e 23 sayı bulmuş olan Rivers, bu sezon oynadığı dört maçta 13.3 sayı, 2.0 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları kaydetmiş durumda.


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