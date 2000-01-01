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Rivers: "CP3 ile ilişkimiz harika, anlaşmazlıkları geride bıraktık"

LA Clippers koçu Doc Rivers, NBA yıldızı ve NBPA başkanı Chris Paul ile mevcut ilişkisi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers koçu Doc Rivers, NBA yıldızı ve NBPA başkanı Chris Paul ile mevcut ilişkisi hakkında konuştu.

Rivers ve Paul, Clippers'ta (2013-2017) birlikte dört yıl geçirmişlerdi, ancak Paul sonunda takımdan ayrıldı ve 2017'de Houston Rockets'a takas edilmişti.

Rivers, ClutchPoints'ten Tomer Azarly'ye şu ifadeleri kullandı:

"İlişkimiz harika. Bunu en azından bir yıl önce geride bıraktık, bu yaz sezon başlamadan önce biraz golf oynamıştık. Belirsizliklere uzun zaman önce açıklık getirdik. Bunlar koç-oyuncu arasında çok olur.

Genellikle bir adam bir şirketten ayrıldığında, çoğu zaman başka bir fırsat için gidiyor olsa bile, araları pek iyi olmaz. Ancak genellikle giden kişi o şirkete geri dönüp teşekkür eder ve sizin yaptığınız her şeyi takdir eder. Bence CP ile aramızdaki olay buydu. Bu bizim için eskide kalmış bir şey."


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