Rivers: "CP3 ile ilişkimiz harika, anlaşmazlıkları geride bıraktık"

LA Clippers koçu Doc Rivers, NBA yıldızı ve NBPA başkanı Chris Paul ile mevcut ilişkisi hakkında konuştu.



Rivers ve Paul, Clippers'ta (2013-2017) birlikte dört yıl geçirmişlerdi, ancak Paul sonunda takımdan ayrıldı ve 2017'de Houston Rockets'a takas edilmişti.



Rivers, ClutchPoints'ten Tomer Azarly'ye şu ifadeleri kullandı:



"İlişkimiz harika. Bunu en azından bir yıl önce geride bıraktık, bu yaz sezon başlamadan önce biraz golf oynamıştık. Belirsizliklere uzun zaman önce açıklık getirdik. Bunlar koç-oyuncu arasında çok olur.



Genellikle bir adam bir şirketten ayrıldığında, çoğu zaman başka bir fırsat için gidiyor olsa bile, araları pek iyi olmaz. Ancak genellikle giden kişi o şirkete geri dönüp teşekkür eder ve sizin yaptığınız her şeyi takdir eder. Bence CP ile aramızdaki olay buydu. Bu bizim için eskide kalmış bir şey."



