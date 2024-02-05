Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers, All-Star Maçı koçluğundan gelecek ikramiyeyi ve yüzüğü eski Bucks koçu Adrian Griffin'le paylaşacağını söyledi.



Rivers, 2024 All-Star Maçı koçluğundan alacağı yüzüğü ve ikramiyenin bir kısmını, Bucks'ın 30-12'lik dereceye sahip olmasına rağmen geçtiğimiz ay işine son verdiği Griffin'e vereceğini belirtti.



"Acayip derecede kötü bir durum. Gerçekten öyle. Adrian'ın biraz para alacağı kesin. Ve yüzük de. İlginç bir şey cidden. Bence bunu benden başka birinin yapmasıyla ilgili bir kural olmalı.



Belki personelimi gönderirim ve tatile giderim... Bunu Adam Silver'ın yönetiminde yürüteceğim. Adam iyi adamdır, anlayışla karşılayacağını düşünüyorum."





Bucks, an itibariyle Doğu Konferansı'nda Boston Celtics'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Ancak Riley Kuralı nedeniyle Joe Mazzulla bu yıl Doğu karmasına koçluk yapamayacak.



Rivers böylece, 2008, 2011 ve 2021 yılının ardından dördüncü kez All-Star koçluğu görevini üstlenecek.



