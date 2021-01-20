River Plate, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan ve sarı-kırmızılı yönetimin elden çıkartmak için görüşmelerde bulunduğu Radamel Falcao'ya Arjantin Ligi takımlarından River Plate talip oldu. Arjantin merkezli Ole Gazetesi'nin haberine göre; Falcao da Galatasaray'dan ayrılmak istiyor ve ailesi için de en uygun kararı vermek istiyor.



FALCAO, RIVER'I ARAMALI



Falcao'nun River Plate'e transfer olması için mali anlamda fedakarlıkta bulunması gerektiğinin altı çizilen haberde şu ifadeler kullanıldı; "River, Pratto'yu Feyenoord'a gönderdi ve şu anda bir forvet arayışı içerisinde. Falcao, River için açık opsiyon ancak bu transfer sürecinde Kolombiyalı futbolcunun bazı ekonomik fedakarlıklar yapması gerekiyor. River, Falcao'yu çok istiyor ancak bu buluşmanın gerçekleşmesi için Falcao'nun teknik direktör Gallardo'yu araması gerekiyor"



ÜÇ ŞART VAR



River Plate'in Radamel Falcao'yu kadrosuna katabilmesi üç ön şartı var;



* Galatasaray'da bonuslarla beraber yıllık 5 milyon euroya kazanan Falcao, maaş seviyesini 2.5 milyon euroya da kadar indirmek zorunda.



* Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Falcao için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.



* Sağlık raporunun ardından sözleşme görüşmelerine geçilecek ve Falcao'nun sözleşme süresi 1.5+1 yıllık olacak.



