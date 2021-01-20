River Plate, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor

Radamel Falcao, Arjantin Ligi takımlarından River Plate ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
River Plate, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2021 12:51
Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan ve sarı-kırmızılı yönetimin elden çıkartmak için görüşmelerde bulunduğu Radamel Falcao'ya Arjantin Ligi takımlarından River Plate talip oldu. Arjantin merkezli Ole Gazetesi'nin haberine göre; Falcao da Galatasaray'dan ayrılmak istiyor ve ailesi için de en uygun kararı vermek istiyor.

FALCAO, RIVER'I ARAMALI

Falcao'nun River Plate'e transfer olması için mali anlamda fedakarlıkta bulunması gerektiğinin altı çizilen haberde şu ifadeler kullanıldı; "River, Pratto'yu Feyenoord'a gönderdi ve şu anda bir forvet arayışı içerisinde. Falcao, River için açık opsiyon ancak bu transfer sürecinde Kolombiyalı futbolcunun bazı ekonomik fedakarlıklar yapması gerekiyor. River, Falcao'yu çok istiyor ancak bu buluşmanın gerçekleşmesi için Falcao'nun teknik direktör Gallardo'yu araması gerekiyor"

ÜÇ ŞART VAR

River Plate'in Radamel Falcao'yu kadrosuna katabilmesi üç ön şartı var;

* Galatasaray'da bonuslarla beraber yıllık 5 milyon euroya kazanan Falcao, maaş seviyesini 2.5 milyon euroya da kadar indirmek zorunda.

* Galatasaray ile sözleşmesi devam eden Falcao için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

* Sağlık raporunun ardından sözleşme görüşmelerine geçilecek ve Falcao'nun sözleşme süresi 1.5+1 yıllık olacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için