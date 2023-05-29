River Plate, Marcelo Gallardo'nun heykelini dikti

River Plate Kulübü, kulübün eski teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun heykelini dikti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; cariverplate.com.ar
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River Plate, Marcelo Gallardo'nun heykelini dikti
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29 Mayıs 2023 21:32
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 21:33
Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate, kulübün eski teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun heykelini dikerek Arjantinli teknik adamı onurlandırdı.

Monumental Stadyumu'nun önünde yapılan açılış törenine yönetim kurulunun yanı sıra, taraftarlar da katıldı. Yaklaşık 8 metre boyutundaki heykelin kasık kısmının abartılı şekilde gösterilmesi ise sosyal medyada gündem oldu.



HEYKELTIRAŞ KONUŞTU

Heykeli yapan heykeltıraş Mercedes Savall, gündem olan heykel için bir açıklama yaptı. Yaklaşık 4 yıl bu heykel ile uğraştığını söyleyen Savall, "8 metrelik bir heykel yaptım ve bu 4 yılımı aldı. Kasık kısmını bilerek biraz abartılı gösterdim. Bunu yaparak taraftarlara bir jest yapmak istedim." sözlerini sarf etti.

31 Ocak 2022'de River Plate'deki görevinden ayrılan Marcelo Gallardo, kulüpte geçirdiği 8 sezonda 14 kupa kazanmıştı.

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