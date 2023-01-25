Rivaldo, Jorge Jesus ile buluştu

Dünyaca ünlü eski futbolcu Rivaldo, İstanbul'da sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.



İstanbul ziyaretinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Brezilyalı isim, sosyal medya hesabından tecrübeli teknik adamla fotoğrafını paylaştı.



"BÜYÜK BİR HOCA"



Yaptığı paylaşımda Jesus'tan övgü ile bahseden Rivaldo, "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın." ifadelerini kullandı.

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