Riva'da dev zirve: Dursun Özbek - Mehmet Büyükekşi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün Kulüpler Birliği'nin temsilcisi olarak saat 16.00'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da bir araya gelecek.
Bir kısım kulüp, TFF'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı seçim tarihinin haziran başına çekilmesini istiyor.
Dursun Özbek geçen hafta, "Bu işin diyalogla çözülmesinden yanayım. İmza toplayarak olmaz" açıklaması yapmıştı. Özbek, Riva'da yeni seçim tarihi için Büyükekşi ile kritik bir toplantı yapacak.
BÜYÜKEKŞİ ERKEN SEÇİME SICAK BAKMIYOR
TFF'nin 18 Temmuz olan seçim tarihini 8 Temmuz'a çekebileceği öğrenildi. TFF yönetimi haziran başına 2024 Avrupa Şampiyonası nedeniyle sıcak bakmıyor.
BAKANLIĞA YAZI GÖNDERİLDİ
Öte yandan Kulüpler Birliği'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 'TFF Seçimleri neden Haziran'da yapılmalı' konu başlıklı bir resmi yazı gönderdiği belirtildi.
"17 KULÜBÜN HABERİ YOK"
Sabah'ın haberine göre; Türk futbolu gözünü Riva'ya çevirirken Kulüpler Birliği resmi hesabından TFF için yapılan, "Seçim tarihini haziran başına alın" bildirisinden Galatasaray dahil 17 kulübün haberinin olmadığı ortaya çıktı.
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un "Yayınlayın" dediği metinden sadece Kasımpaşa ve Adana Demir'in bilgisinin olduğu öğrenildi.
Bir kısım kulüp, TFF'nin 18 Temmuz olarak açıkladığı seçim tarihinin haziran başına çekilmesini istiyor.
Dursun Özbek geçen hafta, "Bu işin diyalogla çözülmesinden yanayım. İmza toplayarak olmaz" açıklaması yapmıştı. Özbek, Riva'da yeni seçim tarihi için Büyükekşi ile kritik bir toplantı yapacak.
BÜYÜKEKŞİ ERKEN SEÇİME SICAK BAKMIYOR
TFF'nin 18 Temmuz olan seçim tarihini 8 Temmuz'a çekebileceği öğrenildi. TFF yönetimi haziran başına 2024 Avrupa Şampiyonası nedeniyle sıcak bakmıyor.
BAKANLIĞA YAZI GÖNDERİLDİ
Öte yandan Kulüpler Birliği'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 'TFF Seçimleri neden Haziran'da yapılmalı' konu başlıklı bir resmi yazı gönderdiği belirtildi.
"17 KULÜBÜN HABERİ YOK"
Sabah'ın haberine göre; Türk futbolu gözünü Riva'ya çevirirken Kulüpler Birliği resmi hesabından TFF için yapılan, "Seçim tarihini haziran başına alın" bildirisinden Galatasaray dahil 17 kulübün haberinin olmadığı ortaya çıktı.
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un "Yayınlayın" dediği metinden sadece Kasımpaşa ve Adana Demir'in bilgisinin olduğu öğrenildi.