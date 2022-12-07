Rıdvan Yılmaz için transfer açıklaması!

Adı Galatasaray ile anılan eski Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz için menajeri Necdet Ergezen Lig Radyo'ya konuştu.



Rıdvan Yılmaz hakkında da kendisine gelen resmi bir teklif olmadığını belirten Ergezen, "Unutulmasın ki, Rıdvan'ın transfer süreci bu yaz çok güle oynaya olmadı. Bu bir projedir. Bunun da arkasında duruyoruz, hem ben hem de oyuncu. Biz Rıdvan'ı 5 ay sonra Türkiye'ye geri döndürmek için Avrupa'ya götürmedik." dedi.



Ergzen ayrıca, "Ahmet Can da öyle. Bugün götürelim, yarın geri getirelim, hem biz he oyuncu para kazanalım. Yok böyle bir şey. Avrupa'ya giden oynamaya gidiyor. Hele 20'lerinin başındaysa... En az 10 yılı var önünde oralarda kalmak için. Orada kalınca hayat daha temiz, daha az toksik bir ortam, daha rahat" açıklamasını yaptı.



İskoç ekibi genç futbolcunun bonservisi için Beşiktaş'a 4 milyon Euro garanti ücret ve 2.25 milyon Euro da bonuslar için ödemişti. Ayrıca siyah beyazlıların, Rıdvan Yılmaz'ın bir sonraki transferinden de yüzde 20 pay alacağı açıklanmıştı.



21 yaşındaki oyuncu Rnagers ile toplamda 7 maça çıktı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ