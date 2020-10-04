Rıdvan Dilmen: "Welinton ve Montero yanlış transfer"

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın yeni transferleri Welinton ve Montero için yorum yaptı.

Haber; Sporx.com
Rıdvan Dilmen: 'Welinton ve Montero yanlış transfer'
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04 Ekim 2020 18:48
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ta savunmada yaşanan sorunlarla ilgili konuştu ve yeni transferler Welinton ile Montero'nun siyah-beyazlı takımın seviyesinde olmadığını belirtti.

İki oyuncunun da yavaş olduğunu belirten Dilmen, "Montero ilk kez oynadı, 21 yaşında ama çok yetersiz, Welinton Beşiktaş için yetersiz. Necip de sağ bek değil. Beşiktaş'ın transferleri doğru değil. Welinton da Montero da değil. Onların iyisi, Vida zaten elinde var. Ağır oyuncu alıyorsun." dedi.



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