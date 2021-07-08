Rıdvan Dilmen: 'Mesut Özil ile konuştum ve mutlu oldum'

Fenerbahçe'de sanatçı Burak Karavit ve Fenerbahçe USA Derneği'nin ortaklaşa hazırladığı Vakt-i Fener tablosu için yapılan basın tanıtımında Rıdvan Dilmen de telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin kendisi için önemine değinen Dilmen, Fenerbahçe bizim için bir hayaldi, rüyaydı. Fenerbahçe'nin futbolcusu olmak… Ve şu anda ben Fenerbahçe TV'ye bağlanacağım ve Türkiye'nin her yerinde duyulacağım. Bu çocuklarıma bırakacağım en büyük miras. Eskiden maçları izlemek için kamyonun arkasına binerdim. Cebimde 20 lira. 10 lirası maça, 10 lirası yola. Sonra bir gün Fenerbahçe'de oynadım. Orada bıraktım zaten futbolu. Sakatlıklardan dolayı uzun süreli oynamadım ama eskiden tribünlerin altında ısınırdık. "Allahım iyi ki Fenerbahçe'deyim" derdim." mesajını verdi.



"HOCANIN ARTILARI DAHA FAZLA"



Yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya güvendiğini belirten Fenerbahçeli efsane, "Bardağın hep boş tarafına bakan bir ülkedeyiz. Yeni gelen teknik direktörümüzün artılarının eksilerinden fazla olduğunu görüyoruz." dedi.



Mesut Özil ile Pereira üzerine konuştuğunu söyleyen yorumcu, "Mesut Özil ile telefon konuşması yaptım, 'Hoca nasıl?' dedim. 'Çok kısa oldu hocam ama en azından felsefesini ikna etti' dedi. 'Ne?' dedim. Topu rakipten almak için çok kişiyle baskı yapmak. Felsefeyi çocukların kafasına yerleştirmesi önemli. Topun rakipte fazla kalmamasını sporcularımızın kafasına yerleştirdiğini gördüm ve mutlu oldum. O yüzden sabırlı şekilde şampiyonluk için takımımıza sonsuz başarılar diliyorum. Ya ya ya, şa şa şa, Fenerbahçe, çok yaşa." ifadelerini kullandı.



