Rıdvan Dilmen: 'Gustavo stoper olmaz'

Luis Gustavo: "Beni Marsilya'dan ayrılığa iten şey mevkiimin değişmesi oldu. İlk yılımda asıl yerimde oynadım, ikinci sezonumda da ise beni stoper olarak kullandılar" pic.twitter.com/7EHvIviJdB



— Sporx (@sporx) January 20, 2020

Fenerbahçe'de son haftada yaşanan sakatlıklardan dolayı stoper mevkisinde oynamak zorunda olan Luiz Gustavo için Rıdvan Dilmen'den flaş bir uyarı geldi.Fenerbahçe'nin Göztepe maçını değerlendiren Dilmen, "Fenerbahçe gelecek sezonun planlarını yapıyor ancak burada çok kritik bazı noktalar var.Mesala Luiz Gustavo... Fenerbahçe ne yapıp ne edip Gustavo'yu stoper oynatmamalı. Ne yapıp edin ama Gustavo'yu Fenerbahçe'de stoper oynatmayın. Hem Fenerbahçe açısından hem de oyuncu açısından bu iyi bir durum değil. Gerek oyun için pozisyon hataları gerekse oyuncunun hissiyatı için iyi bir durum değil" şeklinde konuştu.