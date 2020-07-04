Rıdvan Dilmen: "Gustavo stoper olmaz"

Rıdvan Dilmen, Fenebahçe'ye Luiz Gustavo konusunda uyarılarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Rıdvan Dilmen: 'Gustavo stoper olmaz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2020 22:04
Fenerbahçe'de son haftada yaşanan sakatlıklardan dolayı stoper mevkisinde oynamak zorunda olan Luiz Gustavo için Rıdvan Dilmen'den flaş bir uyarı geldi.

Fenerbahçe'nin Göztepe maçını değerlendiren Dilmen, "Fenerbahçe gelecek sezonun planlarını yapıyor ancak burada çok kritik bazı noktalar var.Mesala Luiz Gustavo... Fenerbahçe ne yapıp ne edip Gustavo'yu stoper oynatmamalı. Ne yapıp edin ama Gustavo'yu Fenerbahçe'de stoper oynatmayın. Hem Fenerbahçe açısından hem de oyuncu açısından bu iyi bir durum değil. Gerek oyun için pozisyon hataları gerekse oyuncunun hissiyatı için iyi bir durum değil" şeklinde konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için