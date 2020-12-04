Rıdvan Dilmen: 'Aboubakar, Beşiktaş için çok önemli'

Beşiktaş - Kasımpaşa maçının ilk yarısını Rıdvan Dilmen, Metin Tekin ve Önder Özen yorumladı.



RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ

48 dakika boyunca Beşiktaş üstün oynadı. Nadir de olsa Kasımpaşa son paslarda becerikli olamadı. İlk 10 dakika Beşiktaş oyuna hükmetti. Oyunun son dakikalarında Aboubakar'ın rakibini geçmesi, ön direkte bir oyuncunun yabancı koşusu. Mensah, Aboubakar'ın arkasındaydı, gole doğru koşu yaptı. Beşiktaş geçen hafta yoğun, yorucu bir maç oynadı. Haftanın açılışında oynamak kolay değil. Pazar ile Cuma arasındaki farkı karşılaştırmak bence doğru değil, 5 gün yeterli. Bu temposuzluk doğal.



Josef de Souza'nın sürpriz sakatlığı, Larin'in cezası nedeniyle hücumda tam oturmakta olan takımda sorun oldu. Welinton'un neden oynadığını tartışabiliriz. Ghezzal çok etkili olamadı ama Dorukhan ile Atiba'nın, Josef oynarkenki duruşları değişti, ikili gibi kaldılar.



Aboubakar'ın performansı Beşiktaş için çok değerli. Beşiktaş'ta kale ve önündeki stoperlerde sadece soru işareti var. Montero ve Welinton soru işareti, onun önünde alternatifler var. Formda bir Larin vardı, performansını gün geçtikçe arttıran Aboubakar var.



Beşiktaş'ın attığı gol o kadar önemli ki sistem golü. Bir anda çoğaldılar. Takım savunmasında hafif arızalar var. Oynatmaya çalışan bir hakem var ki sarı kart da yok.



Penaltıda top ele gelse verecekti, yukarı geldiği için bence vermedi. Bana göre yakın mesafe olduğu için penaltı değil.



METİN TEKİN'İN SÖZLERİ



Son dakika gol gelmese, çok fazla pas hatasının olduğu ve düşük tempolu ilk yarı diyecektim. Şimdi Beşiktaş'ın 1-0'ı nasıl oynayacağı önemli. Beşiktaş'ın topu geri kazanma süresi iyi değildi. Pas sayısı yüksek ama etkili değildi.



İlk yarıda faul sayısı da düşüktü, mücadele seviyesi de çok düşüktü ama gol bütün fotoğrafı değiştirdi. Kasımpaşa'da Fuat Çapa, kulübesine döndüğünde fazla hamle şansı yok.



ÖNDER ÖZEN'İN SÖZLERİ



Oyun kitlendi dedik ama takımlar kendilerini kitlediler aslında. Pas hataları aslında üretkenlikten uzak görüntünün sebebiydi. Toplam 6 şut var ve sadece Beşiktaş'ın kaleyi bulan bir şutu var. O da gol oldu.



Aboubakar kaldığı yerden devam ediyor ama gole kadar takım için aynısını söyleyemeyiz. Sergen Hoca, 1-0'a rağmen soyunma odasında memnun olmadığı durumların altını çizecektir. Biraz daha agresif bir oyun talep edecektir.



