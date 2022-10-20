Rıdvan 90 dakika oynadı, Rangers tur atladı

İskoçya Lig Kupası Play-off turunda Rangers, sahasında Dundee'yi 1-0 yenerek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Rıdvan 90 dakika oynadı, Rangers tur atladı
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20 Ekim 2022 00:28
İskoçya Lig Kupası Play-off turunda Rangers, sahasında Dundee'yi konuk etti.

Ibrox'da oynanan karşılaşmayı Rangers 1-0 kazanara tur atlamayı başardı.

Maçta Rangers'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Davis kaydetti. Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

Rangers'ın bir sonraki maçında Livingston'u ligde konuk edecek, mücadele 22 Ekim Cumartesi Ibrox'ta oynanacak.

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