UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Rigas Skola karşı karşıya geldi. Belgrad Partizana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Maccabi 2-1'lik skorla kazandı.



Maccabi, 16. dakikada Idan Nachmias ile öne geçti. Rigas Skola, 52. dakikada Roberts Savalnieks ile eşitliği sağladı. Maccabi'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada Nemanja Stojic kaydeti.



Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Maccabi, puanını 6'ya çıkardı. RFS ise 2 puanda kaldı.



Maccabi, bir sonraki maçında Bodo/Glimt'e konuk olacak. RFS ise evinde Ajax'ı ağırlayacak.



