Rezan Epözdemir: 'TFF ve kurulları istifa etmeli'

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Rezan Epözemir, sarı-kırmızılı takımın Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Hakem Ali Palabık'ın yönetimine tepki gösteren Rezan Epözdemir "Son iki yıldır Galatasaray'a karşı sistematik bir muhalefet var. TFF çözümün değil, çözümsüzlüğün adresi haline geldi. Burada yaşananlar utanç verici. Bundan daha büyük utanç vesikası olamaz. O kırmızı kart, kırmızı kart mı? Bu hukuken, fiilen, ahlaken kabul edilemez! İnsanların emeğine yazık. Buraya çok zor koşullarda bilet alıp gelenler var. Bir hafta işe yürüyerek gitmek zorunda kalıp, oradaki birikimiyle burada maç izleyenler var. Bu insanların da hakkını yiyorlar. Galatasaray'a karşı hasmane bir tavır var. Çıkıp bir irade ortaya koymak lazım. Hakemin vücut dilini görüyorsunuz, tribünleri tahrik edici. Bir Galatasaraylı olarak, bir yurttaş olarak utandım." dedi.



TFF'nin kurullarıyla istifa etmesini vurgulayan Rezan Epözdemir "Burası Türkiye, sistemi tek başına değiştiremezsiniz! Burası Oslao değil! Yanınızda TFF'nin ve diğer kulüplerin de olması lazım. Spor yöneticileri de sorumsuzca açıklamalar yapıyor. Galatasaray yönetimi bir irade ortaya koymalı. Galatasaray'a karşı bu yapılanlar kabul edilemez. TFF'nin kurullarıyla birlikte istifa etmesi lazım. TFF'de dani genel kurul değişmişti? Tekrardan eski sisteme döndüler. Bir an önce Türk futbolunun yakasından düşsünler." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın önemli isimlerinden İnan Kıraç'ın daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili "Ali Başkan küçüğümüz olduğu için önünü açtılar. Fenerbahçe şampiyon olacak." sözlerinin hatırlatılması üzerine Rezan Epözdemir "İnan Kıraç'ın açıklaması çok talihsiz, ne demek istediğini kendisine sormak lazım. Ancak geldiğimiz noktada, Galatasaray'a karşı bir duruş, sanki rakibi şampiyon yapmaya yönelik hareketler içerisindeler." yanıtını verdi.





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