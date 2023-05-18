RESMİ: Tottenham, Lucas Moura'yı açıkladı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, takımın Brezilyalı oyuncusu Lucas Moura'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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RESMİ: Tottenham, Lucas Moura'yı açıkladı
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18 Mayıs 2023 19:43
Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Lucas Moura'nın geleceği netleşti.

Tottenham Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lucas Moura ile sözleşme imzalanmayacağı ve yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı açıklandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYOR

Kış transfer döneminden bu yana Tottenham'dan ayrılması gündemde olan Lucas Moura ile başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere birçok kulüp yakından ilgileniyor. Brezilyalı oyuncu durumunu ülkesi Brezilya'dan da birçok kulüp yakından takip ediyor.

Bu sezon Tottenham formasıyla 17 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.

 
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