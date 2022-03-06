Reşad Sadıgov'dan Galatasaray ve Türkiye itirafları

Azerbaycan'da Sportinfo Tv'de yayın yapan spor yazarı ve yorumcusu Elçin Cafarov'un sunuculuğunu yaptığı Futbol Sohbeti programının konuğu Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Zire Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Reşad Sadıgov oldu.Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Kayserispor, Kocaelispor ve Eskişehirspor gibi kulüplerde forma giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran Sadıgov, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile ilgili açıklamalar yaptı.Reşat Sadıgov açıklamasında, "Benim Türkiye'de ilk transferim Kayserispor'un Sportif Direktörü Süleyman Hurma ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istekleri doğrultusunda olmuştu. Bu insanların bana Türkiye kapılarının açılmasında büyük emekleri var. Her zaman onlara teşekkür edeceğim, hakları bende çok. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın futbolcu seçme konusunda çok iyi gözleri var. Doğrudur, ayrılığımız hiç iyi olmadı. Esas sebep bendim. Kayserispordan ayrılırken Süleyman başkan bana, "Reşat pişman olacaksın' dedi. Ben de, 'Her bir kararımın arkasındayım' dedim. Bana, 'Yıllar geçecek söylediklerimin doğru olduğunu göreceksin' demişti. Haklı çıktı başkan" sözlerini kullandıBir süre önce CBC Sport televizyonunda yayımlanan Türkiye'den Futbol programına telefonla bağlanan Süleyman Hurma, Reşat Sadıgov'a övgüler yağdırmış ve müthiş karaktere ve futbolculuğa sahip olduğunu söylemişti.Genç teknik adam, Süper Lig'de unutamadağı maçın Kocaelispor'da forma giyerken Ali Sami Yen'de Galatasaray karşı 5:2 kazandıkları maç olduğunu bildirerek, "Ardalar, Baroslar, Lincolnler müthiş topçular vardı. Ama Galatasaray'da takım içinde problemler vardı. Bundan yararlandık, benim de iyi oynadığım maçlardan birisiydi. Taner Güler de fantastikti". dedi.Türkiye'de teknik direktör olarak çalışmak istediğini söyleyen Reşat Sadıgov bunun için teklif gelirse severek kabul edeceğini söyleyerek, "Hedeflerim sırasında Türkiye'de çalışmak var. Süper Lig'de ve TFF 1.Ligde çalışmayı çok isterdim. Ancak TFF 1.Lig'de yabancı teknik direktör çalışamaz. Bence Azerbaycan ve Türkiye arasında bu konuda yabancı sınırlanması kalkmalı" açıklamasını yaptı.