Rennes'ten Kim Min Jae kararı!

Rennes'in, Kim Min Jae transferinde yaşanan süreç nedeniyle farklı isimlere yöneldiği belirtildi. Ancak Fransız ekibinin, Güney Koreli, futbolcunun transferinden de vazgeçmediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rennes'ten Kim Min Jae kararı!
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18 Temmuz 2022 18:36
Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae için transferde yaşanan belirsizlik devam ediyor.

Rennes ve Napoli'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Güney Koreli savunma oyuncusu için Fransa'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

L'Equipe'nin haberine göre; Rennes'in 25 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçmediği ancak yaşanan süreç nedeniyle farklı isimlere de yöneldiği ifade edildi. Başarılı futbolcunun, sözleşmedeki yüksek beklentisinin de Fransız ekibinin alternatiflere yönelmesinde etkili bir rol oynadığı aktarıldı.

İKİ TAKIM DA 20 MİLYON EURO VERDİ

Başarılı savunma oyuncusu için Napoli ve Rennes'in de 20 milyon euro bonservis teklif ettiği ancak Napoli'nin bu ücreti iki taksitte ödeme önerisinin İtalyan ekibini transferde öne geçirdiği öne sürüldü.

PREMIER LİG'DEN DEVREYE GİRDİLER

Öte yandan Kim Min Jae'nin transferi için bir Premier Lig takımının da devreye girdiği kaydedildi.

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