Rennes'ten Gronbaek'e 15 milyon euro! İmza yakın!

Ligue 1 ekibi Rennes, Albert Gronbaek için Bodo/Glimt'e yaklaşık 15 milyon euro teklif etti. İki ekip arasında görüşmelerde sona gelindi.

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Rennes'ten Gronbaek'e 15 milyon euro! İmza yakın!
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10 Temmuz 2024 19:38
Son güncelleme 10 Temmuz 2024 19:40
İsmi Türkiye'den de birçok takımla anılan Bodo/Glimt'in 23 yaşındaki orta sahası Albert Gronbaek için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Rennes, orta sahadaki oyuncusu Enzo Le Fee'yi Roma'ya satmak üzere. Bunun üzerine harekete geçen Rennes'in Bodo/Glimt forması giyen Albert Gronbaek'e gözünü çevirdiği belirtildi.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Haberde, Rennes'in Gronbaek için Norveç kulübüne 15 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ve iki ekip arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldığı aktarıldı.

Danimarkalı oyuncunun Rennes ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 15 maça çıkan Gronbaek, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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