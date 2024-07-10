Rennes'ten Gronbaek'e 15 milyon euro! İmza yakın!

İsmi Türkiye'den de birçok takımla anılan Bodo/Glimt'in 23 yaşındaki orta sahası Albert Gronbaek için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.



Foot Mercato'da yer alan habere göre; Rennes, orta sahadaki oyuncusu Enzo Le Fee'yi Roma'ya satmak üzere. Bunun üzerine harekete geçen Rennes'in Bodo/Glimt forması giyen Albert Gronbaek'e gözünü çevirdiği belirtildi.



15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Haberde, Rennes'in Gronbaek için Norveç kulübüne 15 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ve iki ekip arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldığı aktarıldı.



Danimarkalı oyuncunun Rennes ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon takımıyla 15 maça çıkan Gronbaek, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





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