Rennes'ten geri dönüş: Lyon'u 10 dakikada yıktı!

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Rennes, sahasında Lyon'u ağırladı.

Roazhon Park'ta oynanan maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Lyon'da 14. dakikada Corentin Tolisso, Maitland-Niles'ın asistinde fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti ve Lyon devreye 1-0 önde girdi.

Konuk ekipte Tyler Morton 75. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rennes'te 80. dakikada Anthony Rouault golü buldu ve maça eşitliği getirdi.

90+3. dakikada Remy Descamps'ın kendi kalesine golüyle Rennes 2-1 öne geçti.

Rennes'te 17 yaşındaki Mohamed Kader Meite, 90+5. dakikada bulduğu golle maça noktayı koydu ve Rennes sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte Rennes 7 puanla 6. sıraya yükselirken, Lyon ise ilk mağlubiyetini aldı ve 9 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rennes, Nantes ile deplasmanda karşılaşacak. Lyon ise sahasında Angers'i konuk edecek.