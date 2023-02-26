Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Nantes ile Rennes karşı karşıya geldi. Stade de la Beaujoire'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Rennes 1-0'lık skorla kazandı.
Rennes'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Jeremy Doku kaydetti.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Rennes, puanını 46'ya yükseltti. Puan hasreti 2 maça çıkan Nantes ise 28 puanda kaldı.
Rennes, gelecek hafta Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Nantes ise Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek.
Aynı saatte başlayan günün diğer Ligue 1 maçlarında alınan skorlar şöyle:
Ajaccio 2-1 Troyes
Clermont 1-1 Strasbourg
Reims 3-0 Toulouse
Rennes'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Jeremy Doku kaydetti.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Rennes, puanını 46'ya yükseltti. Puan hasreti 2 maça çıkan Nantes ise 28 puanda kaldı.
Rennes, gelecek hafta Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Nantes ise Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek.
Aynı saatte başlayan günün diğer Ligue 1 maçlarında alınan skorlar şöyle:
Ajaccio 2-1 Troyes
Clermont 1-1 Strasbourg
Reims 3-0 Toulouse
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