Rennes, Nantes'i tek golle yıktı

Rennes, Nantes deplasmanında Jeremy Doku'nun tek golüyle kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Rennes, Nantes'i tek golle yıktı
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26 Şubat 2023 19:29
Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Nantes ile Rennes karşı karşıya geldi. Stade de la Beaujoire'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Rennes 1-0'lık skorla kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Jeremy Doku kaydetti.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Rennes, puanını 46'ya yükseltti. Puan hasreti 2 maça çıkan Nantes ise 28 puanda kaldı.

Rennes, gelecek hafta Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Nantes ise Paris Saint-Germain deplasmanına gidecek.

Aynı saatte başlayan günün diğer Ligue 1 maçlarında alınan skorlar şöyle:

Ajaccio 2-1 Troyes
Clermont 1-1 Strasbourg
Reims 3-0 Toulouse

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