Rennes, Nantes'i ateşe attı!

Ligue 1 30. hafta maçında Rennes, deplasmanda Nantes ile karşılaştı.



Nantes ev sahipliğinde oynanan maçı Rennes 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Arnaud Kalimuendo, 76. dakikada penaltıdan Benjamin Bourigeaud ve 90+1. dakikada ise Amine Gouiri kaydetti.



Rennes'de milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, maça yedek kulübesinde başladı ve 82. dakikada oyuna dahil oldu.



Nantes'te bir dönem Galatasaray forması da giyen Mustafa Muhammed, 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Rennes puanını 42'ye çıkardı. Nantes ise 31 puanda kalarak küme hattıyla arasındaki puan farkını açamadı.



Ligin bir sonraki haftasında Nantes, Montpellier ile deplasmanda karşılaşacak. Rennes ise Brest'i ağırlayacak.





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