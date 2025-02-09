Rennes, deplasmanda 2 golle galip

Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Rennes, deplasmanda St. Etienne'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rennes, deplasmanda 2 golle galip
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09 Şubat 2025 01:07
Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Rennes, St. Etienne'yi konuk etti. Geoffroy Guichard Stadyumu'ndaki maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 15'te Arnaud Kalimuendo ile 84'te Aboubakar Nagida kaydetti.

Rennes, bu galibiyetin ardından puanını 23 yaptı. St. Etienne, 18 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Rennes, Lille'i konuk edecek. St. Etienne, Marsilya deplasmanına gidecek.
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