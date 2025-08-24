24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-190'
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-017'
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
0-04'
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
0-04'
24 Ağustos
Toulouse-Brest
0-04'
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
1-033'
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Rennes'den deplasmanda ağır mağlubiyet!

Fransa Ligue 1'in 2.hafta maçında Lorient, evinde Rennes'i 4-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 2.hafta maçında Lorient evinde Rennes'i ağırladı.

Moustoir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lorient 4-0 kazandı.

Lorient'e galibiyeti getiren golleri Sambou Soumano, Aiyegun Tosin, Pablo Pagis ve Theo Le Bris kaydetti.


Rennes, karşılaşmanın yaklaşık 80 dakikasını 9 kişi oynadı. Mahdi Camara, 6. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken Christopher Wooh da 11. dakikada kırmızı kart görerek takımının maçın kalanını 9 kişi oynamasına sebep oldu.

Bu sonuçla birlikte Lorient, 2.hafta sonunda 3 puana yükseldi. Rennes de ilk haftadaki Marsilya galibiyetinin ardından bu hafta aldığı mağlubiyetle 3 puanda kaldı.

Lorient önümüzdeki hafta sahasında Lille'i konuk edecek. Rennes ise Angers deplasmanına gidecek.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
