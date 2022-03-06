Rekor denemesine kural ihlali engeli

Milli dalış rekortmeni Birgül Erken'in, Sivas'ta gerçekleştirdiği buz altı dalış rekoru denemesi, kural ihlali sebebiyle başarısız sayıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rekor denemesine kural ihlali engeli
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06 Mart 2022 17:01
Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken'in Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde buz altı tek nefeste paletli tüpsüz serbest yatay dalış dünya rekoru denemesi kural ihlali nedeniyle başarısız sayıldı.

Erken, Tödürge Gölü'nde, Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibinin gönüllü katılımı ile buz altında dünya rekoru kırmak için dalış gerçekleştirdi.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) kurallarına uygun olarak buzla kaplı göl yüzeyindeki 126 metrelik parkurda 20'şer metre ara ile kaçış delikleri açıldı, her delikte güvenlik dalgıcı sporcuya eşlik etti.

Erken, 126 metre uzunluğundaki parkuru tamamladı ancak kural ihlali yaptığı gerekçesiyle rekor denemesi hakemler tarafından geçerli sayılmadı.

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