Red Bull Racing, Formula 1 2023 sezonunda kullanacağı RB19'u tanıttı

2023 Formula 1 sezonu öncesinde Red Bull Racing, yeni aracı RB19'u New York'ta düzenlenen lansman ile görücüye çıkardı. Formula 1'de geçtiğimiz sezonu markalar şampiyonasında ilk sırada tamamlayarak Max Verstappen'le şampiyonluğa uzanan Oracle Red Bull Racing, düzenlediği lansmanda 2023 aracı RB19'un tanıtımını gerçekleştirdi.Max Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez'in yeni sezonda kullanacakları araçların katılımcıların büyük beğenisini kazandığı etkinlik, takım patronu Christian Horner'in ev sahipliğinde, son şampiyon Max Verstappen, Sergio Perez ve Daniel Ricciardo'nun katılımıyla gerçekleştirildi.Lansmanda açıklamalarda bulunan takım patronu ve CEO'su Christian Horner; "Bu, inanılmaz derecede heyecan verici bir an. Hem bizim hem de paydaşlarımız için. Biz bu yolculuğa 2026 hedefiyle çıktık. Hedefimiz, Ford markasını yeniden yarışa dahil etmek ve Red Bull - Ford iş birliği kapsamında motor ve güç ünitelerini kapsayacak bir yapı kurmak. Şu an 2023 sezon açılışı için New York'tayız. Takım ve araç tanıtımını yapıyoruz. Burada olmak bizim için gerçekten çok özel. 2022 bizim için hem takım hem de pilotlar anlamında unutulmaz bir yıl oldu. Buraya gelirken bu unvanların sahibi olarak geldik ve haliyle önümüzdeki sezon hedefimiz de bu unvanlarımızı korumak olacak. Rakiplerimizi çok zorlu ama 2022'de yakaladığımız momentumu sürdürerek hedefe ulaşabiliriz. Amerika bizim için çok özel. Burada sporumuza ilgi duyan geniş bir kitle ve kazanabileceğimiz çok büyük bir genç kitle de var. Burada 3 yarış yaptık ve hepsi çok özeldi. Sadece takımımız için değil Formula 1 için önemli bir yer. Birçok iş ortağımız da bu ülkede kuruldu bu nedenle 2023 açılışı için daha iyi bir yer olamazdı." ifadelerine yer verdi.Lansman sonrası konuşan Perez, "Yeni araç tanıtımımız için buradayız. Bu aracın ortaya çıkmasında çok büyük bir emek var ve bu nedenle tüm dünyaya yeni arabamızı göstermek çok önemli. Amerika'daki hayranlarımızın sayısı çok arttı. Özellikle burada çok sayıda Meksikalı var ve bu özellikle benim için çok önemli. Yeni kıyafetlerimizi çok rahat ve şık. Şimdiye kadar Amerika'da 3 yarışa çıktık ve buradaki desteği çok yakından görme fırsatımız oldu. Bu ülkede en çok sevilen ve destek gören takım haline geldik ve bu bizim için gerçekten büyük bir ayrıcalık." diye konuştu.Lansman sonrası çok heyecanlı olduğunu belirten eden Max Verstappen, "Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Checo'nun da dediği gibi burada 3 yarışa çıktık. Bugün de burada olmak oldukça değerli, buradaki destekle sahip olduğumuz ünvânı korumak için elimizden geleni yapacağız. 2022 inanılmaz bir yıl oldu. Yıl sonunda sergilediğimiz istikrarı yeniden yakalamaya çalışacağız. Diğer takımlar da geliştirmelerini sürdürüyor tabii ki ama ben bu sezona da olumlu bakıyorum. 2026 yılında birçok değişiklik olabilir ve bu değişikliklere ilerlerken Ford gibi önemli bir markanın arkamızda bize destek olacak olması çok kıymetli." ifadelerini kullandı.Yeniden Red Bull ailesine döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Ricciardo, "2023 yeniden yuvama döndüğüm yıl oldu. 3. Pilot olarak görev alacağım ama burada olmak beni çok mutlu hissettiriyor. Yeni arabamız çok hızlı görünüyor. Çok hızlı çizgileri var. Arabayı ilk kez gördüğümüz için sezon açılışları beni hep heyecanlandırmıştır. Eminim yeni araba da her zamanki gibi hızlıdır." dedi.Red Bull Racing yeni sezon öncesinde önemli bir iş birliğine de imza attı. İş birliği kapsamında Red Bull Powertrains ve Ford, Oracle Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri takımları için 2026 yılından başlayarak en az 2030'a kadar yeni nesil hibrit güç ünitesi geliştirecek. Red Bull Powertrains ve Ford, 2026 sezonuna hazır olacak şekilde yeni teknik düzenlemelere uygun, içerisinde 350 kW gücünde bir elektrik motor ve sürdürülebilir yakıtlarla çalışan içten yanmalı motor bulunan güç ünitesini bu yıl itibariyle geliştirmeye başlayacak.Heyecanın dorukta yaşandığı 2023 Formula 1 sezonu, 5 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak. Toplamda 23 yarıştan oluşacak sezon, 26 Kasım'da Abu Dhabi Grand Prix'siyle sona erecek.