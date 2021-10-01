Red Bull, Lando Norris ile görüşmüş!

Red Bull Formula 1 takımının danışmanı olan Dr. Helmut Marko, geride bıraktığımız yaz Lando Norris ile temas kurduklarını açıkladı.



Avusturya'dan OE24'e konuşan Helmut Marko, "Lando Norris ile görüştük. Ancak o uzun dönemli McLaren'de kalmaya karar verdi. Biz de kendi yolumuza baktık. Lando Norris daha önceden radarıma takılmış biriydi. Ancak, Max Verstappen benim için hala zirvedeki pilot." dedi.



Verstappen'i değerlendiren Helmut Marko, "Max her türlü koşulda hata yapmadan sürüş yapabilen bir pilot. Soçi'de bunu tekrar ispatladı. Son sıradan gelip neredeyse yarışı kazanıyordu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



