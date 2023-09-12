Recep Uçar: "Benden bekleneni biliyorum"

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Recep Uçar: 'Benden bekleneni biliyorum'
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12 Eylül 2023 15:12
Mondihome Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Recep Uçar için imza töreni düzenledi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Uçar, Kayserispor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunun altını çizen Uçar, "Camianın beklentilerini biliyorum. Bu beklentileri karşılayabilmek adına ekibimle birlikte kendimizi gece gündüz çalışmaya adamış durumdayız. Kadro derinliği az olsa da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan çalışkan bir oyuncu grubum var. Bizim de bundan sonraki görevimiz oyuncular, teknik ekip, yöneticiler ve taraftarla omuz omuza verip takımı en iyi yere taşımak olacaktır." dedi.

Uçar, kulüp başkanı Ali Çamlı'nın yarın transfer tahtasının açılmasıyla ilgili bir müjde vereceğini belirterek, yapılacak takviyelerle Kayserispor'un daha iyi yerlere geleceğini ifade etti.

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