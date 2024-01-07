Recep Uçar: ''3 mağlubiyetin üstesinden geleceğiz''

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'a 3-1 yenilen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, mücadeleden mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandıkları karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını belirterek, "Rakibimizde bir teknik direktör değişikliği oldu. Bu şekilde teknik adam değiştirip bizimle karşılaşan 5'inci takım. Bu, rakibi daha motive ediyor. Maça baktığımızda ilk yarı topa sahip olan bizdik ama rakibin en önemli silahı geçişlerdi. Nitekim, ilk verdiğimiz geçiş pozisyonunda yaptığımız bireysel hatalar ve şanssız bir şekilde kendi kalemize attığımız golle geriye düştük." değerlendirmesinde bulundu.



Golün ardından devre bitmeden karşılık verdiklerini ve skoru eşitlediklerini anlatan Uçar, şunları kaydetti:



"İkinci yarıda girdiğimiz net pozisyonlar var. Finalleri yapabilsek daha farklı olabilirdi. Rakibimiz kaliteli oyunculardan oluşuyor. Atamadığımız pozisyonlar neticesince penaltı pozisyonu ile cezalandırıldık. Sonraki gol ise risk aldığımız dakikalarda geldi. Üzgünüm. Evimizde ciddi bir destek aldığımız seyircimiz önünde mağlup olduk. Nasıl 7 haftada 6 galibiyet aldıysak, bu takım bu 3 mağlubiyetin de üstesinden gelecektir. Başta ben olmak üzere almamız gereken dersleri alıp, Karagümrük maçına hazırlanacağız."





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