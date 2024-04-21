Recep Durul: 'Bize çok büyük katkısı oldu'

Önceden A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray ile çalışan zihinsel performans antrenörü Prof. Dr. Turgay Biçer ile anlaşan Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'un performansındaki yükseliş son haftalarda çıktığı maçlara yansıdı.



Ligin bitimine 4 hafta kala 52 puanla 4'üncü sırada yer alan Kocaeli temsilcisi, futbolcuların "ayak bağı" olan düşüncelerden kurtulması amacıyla 3 hafta önce görevlendirilen Biçer'in tecrübeli mentör dokunuşlarıyla yükselişe geçti.



Ligde 6 haftalık galibiyet hasretine Göztepe maçında aldığı 3-2'lik galibiyetle son veren Körfez ekibi, deplasmanda Ahlatçı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında Bitexen Giresunspor'u ise 2-0 yenerek değişimden sonra 7 puan topladı.



"ÖNEMLİ PAYA SAHİP"



Kulüp Başkanı Recep Durul, AA muhabirine, "alanında en iyi" denilebilecek zihinsel performans antrenörü Turgay Biçer'in elde edilen başarıda önemli paya sahip olduğunu söyledi.



Biçer'in, milli takım dünya 3'üncülüğünü, Galatasaray da UEFA kupasını aldığı dönemde takımlara destek verdiğini anlatan Durul, Biçer'in bu başarılardaki katkısının büyük olduğunu vurguladı.



Durul, geçmişte Kocaelispor'da da çalışan Biçer'in yine Kocaeli temsilcisine hizmet ettiğine değinerek, insanların moral, motivasyon ve sağlıklı akla ihtiyaç duyduğunu, bu tür dokunuşların performansa olumlu etki ettiğini anlattı.



"KATKISI ÇOK FAZLA"



Durul, "insanı merkeze koyma" anlayışıyla hareket ettiklerine dikkati çekerek, Biçer ile çalışılmasının ezberci değil, vizyonel bakış açısıyla ilgili olduğunu ifade etti.



"Öncelikle ruhsal ve zihinsel durumu iyi hale getirmek gerekiyor ki, sahada ya da yaptığımız işte iyi duruma gelelim." diyen Durul, bu bağlamda Turgay Biçer'in dokunuşlarının, katkısının çok fazla olduğunu yineledi.



Durul, oyuncular açısından içsel, ailesel, kişisel problemler ile zihin kurcalayan ayak bağı düşünceleri ortadan kaldırmanın, yani odak noktasını işine kaydırmanın önemine işaret ederek, "Toplanan 7 puan sadece buna bağlı değil tabii ki ama en önemli etkenlerden biri diyebiliriz. İnsan sağlığı, zihinsel ve bedensel sağlık, bunların hepsi doğru yönetildiğinde insan daha verimli oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Başarıda mali faktörlerin yanı sıra teknik ekibin oyun kurgusu, taraftar ve inanç faktörünün de bir araya gelmesinin önem arz ettiğini dile getiren Durul, Biçer'in katkısının takımın çıkış yakalamasıyla ilgili önemli etken olduğunun altını çizdi.



"TEK DÜŞÜNCE 3. OLMAK"



Durul, başkanlıkta 3 haftayı geride bıraktığını ve bu sürede yenilgisiz seri yakaladıklarını anımsatarak, ligin ilk devresinde 3-0 yenildikleri Ümraniyespor ile yapacakları maça galibiyet hedefiyle hazırlandıklarını belirtti.



"Şu anda hedefimize adım adım gidiyoruz, stratejik savaş dönemi içerisindeyiz." diyen Durul, düşme ve play-off hattındaki takımların mücadelesinin puan savaşını gerektirdiğini anlattı.



Durul, zihinsel ve saha savaşı ile taraftarların takımına sahip çıkması, aidiyet duygusu gibi parametrelerin bir araya gelmesiyle başarının sürdürülebilir kılındığını söyledi.



Play-off mücadelesinden kazanarak çıkmak istediklerini dile getiren Durul, "Kocaelispor'un tek düşüncesi vardır, o da ligi 3'üncü sırada bitirmek. Çok az da olsa ikinci bitirme şansı var ama gerçekçi konuşmak gerekirse Göztepe ile aramızdaki puan farkının kapanmasını beklemek doğru olmaz." diye konuştu.



Durul, odaklandıkları Ümraniyespor maçını kazandıktan sonra diğer maçları konuşabileceklerine değinerek, şunları kaydetti:



"Tabii sadece sahadaki mücadele yetmiyor. Diğer faktörleri, unsurları da göz önünde bulundurarak sinerji yaratıp bu maçı kazanacağız. Yani sadece sahadaki mücadele yeterli gelmiyor. O yüzden taraftar, yönetim, camia bir bütünde sinerjiyi üretip ondan sonra başarılı olacağız. Yani inancımız tam, adım adım bu işi başaracağız."









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