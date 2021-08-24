Real Madrid, Valverde'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

Real Madrid, futbolcu Federico Valverde'nin sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; realmadrid.com
Abone Ol
Real Madrid, Valverde'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2021 17:08
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbolcu Federico Valverde'nin sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki Uruguaylı orta saha futbolcusu Valverde'nin sözleşmesinin 6 sezon uzatıldığı bildirildi.

Valverde, 2018-2019 sezonundan bu yana Real Madrid'de forma giyerken, eflatun beyazlı formayla şimdiye kadar çıktığı 75 maçta 5 gol attı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.