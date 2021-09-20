İspanya Ligi'nde 5. hafta maçında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Maçın 66. dakikasında geriye düşen Real Madrid, 86 ve 88'de bulduğu gollerle galibiyete ulaştı.



Valencia'nın golünü 66. dakikada Hugo Duro kaydetti. Real Madrid'in gollerini 86. dakikada Vinicius Junior ve 88. dakikada Karim Benzema kaydetti.



Karim Benzema, Valencia attığı gol sayısını 11'e çıkardı. Benzema, Valencia'dan daha fazla Granada (14) & Athletic Bilbao'ya (13) gol attı.



Real Madrid, Ocak 2018'den sonra Valencia deplasmanında bir lig maçında galibiyete ulaştı. Ayrıca Real Madrid ligde kaybetmeme serisini 23 maça çıkardı.



Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 13'e yükseltti ve haftayı lider kapattı. İlk mağlubiyetini alan Valencia 10 puanda kaldı.



İspanya Ligi'nde hafta içi Valencia, Sevilla'ya konuk olacak. Real Madrid, Mallorca'yı ağırlayacak.



