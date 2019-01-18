Real Madrid Porto'nun stoperini gözüne kestirdi

Real Madrid, transferde Porto'nun Brezilyalı stoperi Eder Militao'yu gözüne kestirdi. El Mundo Deportivo'nun haberine göre; Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Real Madrid transferde gözünü kararttı.Henüz 21 yaşında olan Militao için Real Madrid kesenin ağzını açtı. Başarılı Brezilyalı için 50 milyon Euro'yu ödemeyeceği ve bu transferin iki kulüp arasında haziran ayında tamamlanması konusunda anlaşıldığı iddia edildi.Eder Militao, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Porto'ya Sao Paulo'dan 4 milyon Euro transfer bedeliyle katılmıştı. Bu satışta Sao Paulo'nun; "Bir sonraki satış gelirlerinden %10'luk bir payı Sao Paulo alır." maddesi koydurttuğu ortaya çıktı.Eder Militao, bu sezon Porto formasıyla 24 maçta forma giyip takımına 2 gol, 2 asistlik bir katkı sağlamıştı.