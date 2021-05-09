İspanya La Liga'nın 35. haftasındaki kritik maçta Real Madrid evinde Sevilla ile karşı karşıya geldi. Alfredo di Stefeno Stadı'nda oynanan mücadelede sürpriz yaşandı ve Sevilla karşılaşmadan 2-1 üstün ayrıldı, zirvedeki heyecan tüm hızıyla son 3 haftaya aktarıldı.



Sevilla'ya üstünlüğü getiren goller, 22. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu Fernando ile 78. dakikada penaltıdan Rakitic'ten geldi. Real Madrid'in gollerini ise 67. dakikada Marco Asensio ve 90+4. dakikada Kroos kaydetti.



Sevilla'ya 2. golü getiren penaltı öncesinde yaşananlar maça damga vurdu. Real Madrid, Benzema ile penaltı kazandı ve yapılan VAR incelemesi sonrasında hemen öncesinde Sevilla'nın kullandığı kornerde Militao'nun elle oynaması tespit edilince Sevilla'ya penaltı verildi.



Bu sonucun ardından Sevilla puanını 71 yaparken, kazanması durumunda liderliğe yükselecek olan Real Madrid ise 75 puanla, Atletico Madrid'in 2 puan gerisinde 2. sırada kaldı.



La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid deplasmanda Granada ile karşılaşacakken, Sevilla evinde Valencia'yı konul edecek.



LA LIGA'DA KALAN MAÇLAR



ATLETICO MADRID - 77



Sociedad

Osasuna

Valladolid (D)



REAL MADRID - 75



Granada (D)

Bilbao (D)

Villarreal



BARCELONA - 75



Levante (D)

Celta Vigo

Eibar (D)



SEVILLA - 71



Valencia

Villarreal (D)

Alaves



