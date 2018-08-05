Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. ABD'nin Washington şehrindeki FedEx Field'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 3-1'lik skorla kazandı.Juventus, 12. dakikada Daniel Carvajal'in kendi kalesine attığı golle geri düştü. Gareth Bale, 39. dakikada ceza sahası dışından attığı enfes golle skora eşitliği getirdi.1-1 biten ilk yarının ardından Real Madrid, Vinicius Junior ve Marco Asensio'nun kontraatağı sonucu, İspanyol oyuncunun 47'deki golüyle öne geçti. Asensio, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın sonucunu tayin etti.İki takım da ideal kadrolarına yakın 11'lerler maça çıkarken, Juventus'ta Cristiano Ronaldo maç kadrosunda yer almadı.