Real Madrid'i yıkan haber: Bellingham

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Jude Bellingham, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com ve AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid'i yıkan haber: Bellingham
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 14:37
Son güncelleme 23 Ağustos 2024 15:27
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen İngiliz oyuncu Jude Bellingham sakatlandı.

Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, doktor kontrollerinin ardından Bellingham'ın sağ bacağının arka adalesinde sakatlık tespit edildiği bildirildi.

The Athletic'te yer alan habere göre, Bellingham'ın sahalara dönmesi bir ayı bulacak. İngiliz yıldız, eylül ayında milli maçlar için verilecek aranın ardından sahalara dönebilecek.

İspanyol devinde bu sezon iki maça çıkan 20 yaşındaki Bellingham, 1 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery