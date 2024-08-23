Real Madrid'i yıkan haber: Bellingham

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen İngiliz oyuncu Jude Bellingham sakatlandı.



Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, doktor kontrollerinin ardından Bellingham'ın sağ bacağının arka adalesinde sakatlık tespit edildiği bildirildi.



The Athletic'te yer alan habere göre, Bellingham'ın sahalara dönmesi bir ayı bulacak. İngiliz yıldız, eylül ayında milli maçlar için verilecek aranın ardından sahalara dönebilecek.



İspanyol devinde bu sezon iki maça çıkan 20 yaşındaki Bellingham, 1 asist yaptı.





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