Basketbol öyle bir oyun ki, kim daha iyi oynarsa onun şansı artıyor. Bugün biraz biz, biraz onlar oynadılar. Maçın sonuna doğru gerekeni yaptık. Çok zorlu bir maçtı. Çok mutluyuz. Önümüzdeki tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. - James Nunnally -

Çok önemli bir galibiyet. Eurolague şampiyonuyuz ve şampiyon gibi oynadık. İlk kez tam kadroyla yer aldık. İnşallah bu şekilde maçları kazanıp, Belgrad'a gideceğiz. Real Madrid'i evinde yenmek çok önemli. İkili averaj açısından da ayrıca önemliydi. Euroleague'de 6 maçımız daha var. Zalgiris deplasmanına gidiyoruz. Oyuncularımız bugün çok mücadele ettiler - Ozan Balaban -

İlk çeyrekte inanılmaz oynadık. Sonrasında ise ikinci çeyrekte kötüydük. Oyuncuların bir işi var ve bu sadece basketbol. Başka bir şey düşünmemeliler. İkinci yarı daha agresiftik, bu da başarı için önemli. Oyuncuları tebrik ediyorum. Desteklemeye gelen herkese de teşekkür ediyoruz - Obradovic -

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 24. hafta maçında konuk olduğu Real Madrid'i 86-83 yendi. Sarı Lacivertliler'i galibiyete taşıyan oyun son çeyrekte gelirken; maçı 20 sayıyla tamamlayan Kostas Sloukas yıldızlaştı.