Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, Milan'ı konuk etti.
Santiago Bernabau'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren goller 12. dakikada Malick Thiaw, 39. dakikada Alvaro Morata ve78. dakikada Tijjani Reijnders'dan geldi. Real Madrid'in tek golünü ise 23. dakikada penaltıdan Vinicius Junior kaydetti.
Öte yandan Real Madrid'in 81. dakikada Antonio Rüdiger ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
MORATA'DAN REAL'E 7 GOL
Alvaro Morata, altyapısından yetiştiği Real Madrid'e karşı 13. maçında 7. kez ağları havalandırdı. İspanyol golcü, Real Madrid'e Atletico Madrid ile 4, Juventus ile 2 ve Milan ile 1 gol kaydetti.
ARDA GÜLER SÜRE ALMADI
Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 2. galibiyetini alan Milan, puanını 6'ya yükseltti. 2 galibiyeti olan Real Madrid de 6 puanda kaldı.
SON 1 AYDA REKORLARI ERİDİ!
Üst üste kötü sonuçlar alan Real Madrid'in son 1 ayda geri gitti. Madrid devinin, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. La Liga'da 42 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Bernabeu'da 1 haftada 2 maçta kalesinde tam 7 gol gördü. Real Madrid ayrıca 4 yıl sonra ilk kez Bernabeu'da üst üste 2 resmi maçta kaybetti.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Liverpool'a konuk olacak. Milan ise deplasmanda Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.
Santiago Bernabau'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren goller 12. dakikada Malick Thiaw, 39. dakikada Alvaro Morata ve78. dakikada Tijjani Reijnders'dan geldi. Real Madrid'in tek golünü ise 23. dakikada penaltıdan Vinicius Junior kaydetti.
Öte yandan Real Madrid'in 81. dakikada Antonio Rüdiger ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
MORATA'DAN REAL'E 7 GOL
Alvaro Morata, altyapısından yetiştiği Real Madrid'e karşı 13. maçında 7. kez ağları havalandırdı. İspanyol golcü, Real Madrid'e Atletico Madrid ile 4, Juventus ile 2 ve Milan ile 1 gol kaydetti.
ARDA GÜLER SÜRE ALMADI
Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 2. galibiyetini alan Milan, puanını 6'ya yükseltti. 2 galibiyeti olan Real Madrid de 6 puanda kaldı.
SON 1 AYDA REKORLARI ERİDİ!
Üst üste kötü sonuçlar alan Real Madrid'in son 1 ayda geri gitti. Madrid devinin, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. La Liga'da 42 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Bernabeu'da 1 haftada 2 maçta kalesinde tam 7 gol gördü. Real Madrid ayrıca 4 yıl sonra ilk kez Bernabeu'da üst üste 2 resmi maçta kaybetti.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, Liverpool'a konuk olacak. Milan ise deplasmanda Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek.